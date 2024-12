Betrunkener Pkw-Rowdy (17) bei Festnahme verletzt

Mehrere umgefahrene Schneestangen an der Landesstraße in Tristach riefen am Montag gegen 0.45 Uhr die Polizei auf den Plan. Diese entdeckte Reifenspuren und wenig später auf der Dorfstraße auch einen stark beschädigten Pkw ohne Zulassung. Am Steuer des Wagens saß laut den Beamten ein 17-jähriger Einheimischer, der offensichtlich stark betrunken war.