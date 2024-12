Chancen auf weiße Weihnachten schmelzen

Heiliger Abend – und dicke Schneeflocken verwandeln draußen alles in ein Winterwunderland. Das sind Szenen, die man in den letzten 20 Jahren so eigentlich nur noch aus kitschigen Filmen kennt. Auch heuer kommt, so die Experten des privaten Wetterdienstes Ubimet, verlässlich das – beinahe schon traditionelle – Weihnachtstauwetter. Bis zum Montag können mit einer Kaltfront, die die Temperaturen am Wochenende wieder in den Keller sinken lässt, da und dort ein paar Flocken oder Zentimeter Schnee vom Himmel fallen. Doch die verschiedenen Modelle zeigen für den 24. Dezember alle wieder mildere Temperaturen an.