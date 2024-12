Die Hoffnung auf weiße Weihnachten schmilzt dahin

Zuletzt „sehr schneearme Phase“

In der jüngeren Vergangenheit beobachtet der Klimatologe „sogar eine sehr schneearme Phase“: „Seit 2011 gab es in den tiefen Lagen Österreichs fast keine weißen Weihnachtstage mehr“, so Orlik. Eine Schneedecke gab es da seither zum Beispiel in den Landeshauptstädten nur 2011 in Innsbruck, 2012 in Wien und Eisenstadt, 2014 in Salzburg, 2020 in Innsbruck sowie 2021 in Wien, Graz und Klagenfurt. Mit Schneedecke ist in diesem Zusammenhang mindestens ein Zentimeter Schneehöhe an mehr als 50 Prozent des Beobachtungsortes gemeint.