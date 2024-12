Weiße Weihnachten werden immer seltener

Schneedecke im oberen Ennstal und Ausseerland

Sicher in Sachen Schnee sind heute nur noch die Teile der Steiermark, die nördlich des Alpenhauptkamms und über 800 Meter liegen – vor allem das obere Ennstal mit Schladming oder Ramsau und das Auseerland, etwa in Bad Mitterndorf. „Dort gab es in den vergangenen 30 Jahren 25-mal eine Schneedecke zu Weihnachten“, sagt Orlik. „Aber alles, was in dieser Gegend über 800, 900 Metern liegt, hat quasi eine Schneegarantie“ – das sieht man auch in der Grafik oben an den dunkelblau gefärbten Stellen.