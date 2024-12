Wie Weihnachten womöglich wirklich schön wird

Wie können wir angesichts multipler Krisen und persönlicher Herausforderungen ruhig werden und den Zauber in den kleinen Dingen sehen? Wie können die Weihnachtsfeiertage so gestaltet werden, dass sie für die jeweilige Lebenssituation stimmig sind? Wie kann man angesichts vieler unterschiedlicher Erwartungen gut auf sich selbst und die eigenen Bedürfnisse achten? Das war bei einer Pressekonfrenenz der Telefonseelsorge OÖ am Montag Thema.