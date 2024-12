Kontrollamt kritisiert Tabakfabrik-Aufsichtsrat

Viel zu wenige Mitglieder für Beschlüsse anwesend

Erst 2019 hatte das Kontrollamt wieder Grund zur Beanstandung. Damals war kritisiert worden, dass einzelne Aufsichtsratsmitglieder der verpflichtenden Teilnahme an den vier Sitzungen pro Jahr nur sporadisch nachgekommen sind. Eine Kritik, die scheinbar bis heute wirkungslos blieb, wie ein taufrischer 46-seitiger Prüfbericht zeigt. So waren etwa auch in der heurigen Oktobersitzung des Aufsichtsrates der Tabakfabrik so wenige Mitglieder anwesend, dass keine Beschlüsse gefasst werden konnten. Und immerhin wäre die Wahl eines neuen Aufsichtsratsvorsitzenden nach Klaus Luger auf der Tagesordnung gestanden. Die Beschlüsse mussten verschoben werden, die Gesellschaft mehr als ein Vierteljahr ohne Vorsitzenden auskommen.