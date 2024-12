ORF: 355.000 Zuseher verabschiedeten „Im Zentrum“

„Im Zentrum“, die größte Diskussionssendung des ORF, ist Geschichte. Am Sonntagabend begrüßte Claudia Reiterer zum letzten Mal die Zuseherschaft 355.000 Interessierte schalteten dafür ein, was einem Marktanteil von 21 Prozent entsprach. Die Nachfolgesendung mit Susanne Schnabl läuft ab Jänner an.