So rüsten Superreiche Megajachten gegen Drohnen

Drohnenangriffe werden in der Schifffahrt zu einem immer größeren Problem – nicht nur auf militärische Schiffe in Kriegsgebieten, sondern auch gegen Frachter auf Handelsrouten im Roten Meer. Doch auch Personen, die zu ihrem Privatvergnügen in See stechen, fürchten sich – und so rüsten Superreiche ihre Megajachten mit Gegenmaßnahmen aus.