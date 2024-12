Trump-Gesandter bezeichnete Kurz als „Rockstar“

Richard Grenell, ehemaliger US-Botschafter in Berlin, wird Donalds Trumps neuer Gesandter für Sondermissionen und somit an globalen Brennpunkten zum Einsatz kommen. Der enge Vertraute des künftigen US-Präsidenten ist auch ein guter Bekannter von Sebastian Kurz. Vor sechs Jahren bezeichnete Grenell den Ex-Kanzler sogar als „Rockstar“. Grenell weilte zuletzt im August in Wien, wo er in einem Innenstadthotel unter anderem vor dem bosnischen Serbenführer Milorad Dodik auftrat.