Stark! Hayböck in Titisee-Neustadt auf Platz 2

Vor dem Beginn der Vierschanzentournee am 29. Dezember steht noch der Weltcup in Engelberg auf dem Programm. In der Schweiz feierte Paschke im Vorjahr seinen ersten von nun sechs Einzelerfolgen. Mit dem Doppel-Erfolg in der Heimat baute der 34-Jährige auch seine Führung in der Gesamtwertung weiter aus.