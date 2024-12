Die Musikstars und ihre Liebe zur „Steirischen“

In der Steiermark braucht ihr euch keine Sorgen um den Nachwuchs machen“, verspricht Herbert Pixner bei seinem Konzert in Weiz und schaut mit einem breiten Grinser ins Publikum. Denn in den ersten Reihen sitzen auffallend viele Kinder und Jugendliche, die dem Ausnahmekünstler aus Südtirol verliebt auf die Finger schauen. Ob Elbphilharmonie in Hamburg, Salzburger Festspielhaus oder Stronach-Saal in Weiz, seine Konzerte sind immer ausverkauft.