Ganz viel Energie für das Benefiz-Legendenturnier

Beim vom Lions Club Graz veranstalteten Hallenfußballturnier steht natürlich der gute Zweck im Mittelpunkt. Auch heuer unterstützt die Energie Steiermark das Benefizturnier: „Die Energie Steiermark fühlt sich als eines der größten Unternehmen der Steiermark verpflichtet, soziale Verantwortung in der Gesellschaft zu übernehmen. So ist es uns eine Freude, wieder einen Beitrag zu leisten, um bedürftigen Familien, kranken Kindern und Menschen mit Behinderung in der Steiermark zu helfen“, so die Vorstände Christian Purrer und Martin Graf.