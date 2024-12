Die große Krise bei den Buslenkern ist vorbei

Westbahn fährt künftig auch in den Pongau

Mit dem Fahrplanwechsel gibt es auch außerhalb der Stadt einige Verbesserungen. In Seekirchen nimmt mit der Haltestelle „Seekirchen Stadt“ ein neuer Bahnhof den Betrieb auf. Dort halten die Linien S2 und R21 künftig jeweils einmal in der Stunde. Im Pinzgau fährt die S8 aus Tirol künftig nicht nur bis Hochfilzen, sondern über Saalfelden weiter bis Zell am See. Das ergibt eine zweite stündliche Verbindung zwischen Wörgl und Zell am See. Auf dieser Strecke geht die Haltestelle Maishofen-Saalbach wieder in Betrieb. Sie wird bei der Ski-Weltmeisterschaft im Februar zum WM-Bahnhof.