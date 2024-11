Gratis-Öffis in der Stadt an den Adventsamstagen

Wir tun damit was für die nachhaltige Mobilität und sorgen für genussvoll-sichere Markt- und Geschäftsbesuche. Wir wollen damit den lokalen Handel stärken und die Menschen zum Umstieg auf die Öffis bewegen. Auch Fahrten zu Familienmitgliedern und Freund:innen sollen an diesen besonderen Tagen nichts kosten“, sagt Salzburgs Bürgermeister Bernhard Auinger. Er plant derartige Aktionen in Zukunft öfters durchzuführen.