Egle und Kipp feiern Weltcup-Sieg in Oberhof

Wie schon beim Heim-Weltcup in Igls in der Vorwoche gewann das ÖRV-Duo am Samstag mit einem komfortablen Vorsprung von 0,261 Sekunden vor den deutschen Lokalmatadorinnen Jessica Degenhardt/Cheyenne Rosenthal. Das Podest komplettierten Chevonne Forgan/Sophia Kirkby (+0,732 Sek.) aus den USA.