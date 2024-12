Gewinnen zum packenden Kinostart von „Heretic“

So haben Sie diesen Star noch nie erlebt: Hugh Grant brilliert in „Heretic“ in einer seiner ungewöhnlichsten Rollen und überzeugt als diabolischer Mr. Reed, der zwei junge Frauen zu einem perfiden Katz-und-Maus-Spiel zwingt. Wir verlosen zum Kinostart des packenden Psychothrillers tolle Fan-Packages!