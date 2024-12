Feller: „Die Qualität im Team ist extrem gut“

„Am besten nicht besichtigen“

Am Samstag wartet im „Riesen“ von Val d‘Isere die nächste Chance. Hang des Geschehens ist die berüchtigte „La face de Bellevarde“. „Der schwerste Hang im Weltcup“, sind sich die heimischen Asse einig. „Am Gescheitesten wäre, gar nicht erst zu besichtigen. Dann zipft's einen nicht so an, wenn es nicht wie gewünscht klappt“, sagt Manuel Feller, der in Frankreich nach fast überstandenen Hüftproblemen zurückkehrt. Die drei Ausfälle in Serie hat er abgehakt. „So richtig reibungslos ist es in meiner Karriere eh noch nicht gelaufen. Ich lasse mich nicht davon durcheinanderbringen.“