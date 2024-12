„Plötzlich habe ich bittere Hilfeschreie gehört“

„Es galt in dem Moment, keine Zeit zu verlieren“

Irgendwann seien die Badegäste dann weg und das Bayerische Rote Kreuz dagewesen. Der kleine Patient wurde ins Uniklinikum Salzburg geflogen und in künstlichen Tiefschlaf versetzt. Nach wenigen Tagen konnten ihn Mama und Papa schon auf der Normalstation in die Arme nehmen. Maurers beherztem Eingreifen ist es mitzuverdanken, dass sich der Bub so schnell erholt hat.