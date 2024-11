Bub (3) nach Badeunfall in Therme in Lebensgefahr

Dramatisch endete ein Badeausflug mehrerer Familien in eine Therme in Berchtesgaden am Freitagabend. Ein dreijähriger Bub aus Hallein hatte sich unbemerkt der Eltern zum Erlebnisbecken aufgemacht. Mädchen (12) zogen den Jungen aus dem Wasser, eine Notärztin reanimierte.