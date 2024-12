Reihe an Zufällen rettet Mädchen (9) das Leben

Während der Autofahrt bemerkt Hauser im Augenwinkel ein verunfalltes Quad: „Ich wusste, da stimmt etwas nicht!“ Schon im nächsten Moment klettert ein klitschnasses Mädchen (10) über die steile Böschung hinauf: „Sie hat in den Bach gezeigt und geweint“, so der 56-jährige Maschinist im „Krone“-Gespräch. Die neunjährige Cousine des Kindes lag bewusstlos unter Wasser: „In einem solchen Moment funktioniert man einfach“, schildert Hauser, der seit 20 Jahren in St. Margarethen im Lavanttal lebt.