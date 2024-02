Ein Royal der Extreme: Prinz Andrew wird 64 Jahre

Andrew ist Platz acht in der Thronfolge

Bisher will der König die Bande offensichtlich nicht vollständig kappen. Seinen Titel Herzog von York trägt Andrew noch immer, in der Thronfolge taucht er weiterhin auf - Platz acht - und er ist auch noch immer ein Staatsrat, ein „Counsellor of State“, der Charles bei Abwesenheit vertreten könnte. Jedenfalls in der Theorie.