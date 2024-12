„Hundert Jahre Einsamkeit“: Serie zum Literaturhit

Immer schwingt ein Hauch von Mystik mit, wenn wir in den ersten acht Folgen der Familie Buendía zuschauen, wie sie Gewalt, Liebe und Wahnsinn meistern. Es ist wie das Eintauchen in eine ganz besondere Welt, in der alles möglich erscheint – ganz nah an Gabriel García Márquez’ Magischem Realismus. Die wunderschönen Kameraaufnahmen und authentischen Kostüme haben daran ebenso einen großen Anteil. Auch wurden laut Netflix mithilfe von 500 Einheimischen gleich drei verschiedene Versionen von Macondo als Serienkulisse errichtet.