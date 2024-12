Die Hoffnung auf Resozialisierung Krimineller

„Krone“: Herr Sammel, Sie sind daran gewöhnt, im Film- und Fernsehgeschäft Bösewichtrollen anzunehmen. Klaus Bäumer wird in „A Better Place“ als Bösewicht dargestellt, ist aber eigentlich gar nicht so finster, wie man glaubt. Macht so eine Herangehensweise einen großen Unterschied aus?

Richard Sammel: Nein, denn in meinem Lebenslauf habe ich mich immer ganz besonders um die Bösewichte gekümmert – vor allem in den vielen Nazi-Rollen. Wichtig ist, dass man die Psychologie dieser Figuren studiert, weil es ein Unterschied ist, ob man einen Dieb, einen Mörder oder einen Serienkiller spielt. Mir fiel auf, dass sich in der Regel kein Bösewicht selbst als solchen definiert. Selbst dann nicht, wenn er weiß, er hat etwas Falsches gemacht. Er findet dann Gründe, warum Dinge so oder so kamen. Man rechtfertigt immer das, was man tut und das ist bei Bäumer nicht anders. Er ist ein Abfallprodukt der Gesellschaft geworden und will gar nicht aus dem Gefängnis raus. Die einzige Lösung, wie er auf dieser Welt überleben kann, ist für ihn, sich mit Gewalt Respekt zu verschaffen und danach in Ruhe gelassen zu werden. Dadurch verkrustet man, hat keine Toleranz und wird extrem – aber das macht einen noch nicht zum Rechtsradikalen. Bäumer beging keinen Mord, sondern Totschlag und das bereut er. Nichtsdestotrotz hat er es getan und er denkt in Kategorien und Schablonen.