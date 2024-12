Streit in Lokal endet mit verletzten Polizisten

Weil es in der Nacht auf Freitag in einem Lokal in der Klagenfurter Innenstadt zu einer Körperverletzung gekommen war, mussten gleich mehrere Polizeistreifen ausrücken. Beim Einschreiten beruhigte sich die Situation nicht. „Im Gegenteil. Die Beteiligten verhielten sich äußert aggressiv“, spricht die Polizei über den Vorfall. „Dabei mussten ein 30-jähriger Villacher und ein 27-jähriger Klagenfurter festgenommen werden.“ Bei den Festnahmen wurden zwei Polizisten leicht verletzt. „Der Dienst konnte aber weiter fortgesetzt werden“, heißt es. Nun laufen die Ermittlungen.