„Zu alt, um mich davon narrisch machen zu lassen!“

Cornelia Hütter (32) startet als amtierende Abfahrts-Weltcupsiegerin samt Rotem Trikot in das erste Speed-Rennen der Saison, sprach zuvor mit der „Krone“ in Beaver Creek über ihre Vorbereitung, die neue Wohnung in ihrer Heimat Kumberg, die Ambitionen in dieser Saison sowie die neue Damen-Strecke „Birds of Prey“.