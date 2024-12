Eltern sollen eigene Tochter (14) verkauft haben

Tochter lebte mit Mann in Lieferwagen

Die betroffene junge Frau, eine in Spanien geborene Rumänin, habe auf einer Polizeiwache in Cádiz Anzeige gegen die Drei erstattet. Sie habe ausgesagt, seit der Eheschließung im Oktober 2021 psychisch, körperlich und sexuell misshandelt worden zu sein. Sie habe mit dem Mann in einem Lieferwagen gelebt und sei von ihm gezwungen worden, Schrott zu sammeln, um Geld zu verdienen.