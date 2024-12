LASK für Herzog „wie Dummies, die nur herumstehen“

„Das Schlimmste, was passieren konnte“

Vor allem in der Defensive hätten die Oberösterreicher kein Mittel gegen die überlegenen Italiener gefunden. „Das war wie in einer Trainingsübung mit Dummies, die sich nicht bewegen“, so Herzog, der von einer „absolut verdienten Niederlage“ sprach. „Dass du so auseinandergenommen wirst, ist das Schlimmste, was dem LASK hätte passieren können.“