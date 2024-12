Fiorentina gegen LASK ab 18.45 Uhr LIVE

Was dem LASK entgegenkommen könnte: Die Fiorentina ist in der Conference League auf Aufstiegskurs und konzentriert sich wohl mehr auf die Liga. In der Serie A liegt die Mannschaft des seit Sommer amtierenden Raffaele Palladino auf dem vierten Platz. Drei Zähler fehlen bei einer Partie weniger auf Spitzenreiter Atalanta Bergamo. Am Sonntag gastieren die Violetten in Bologna, in Italien geht man davon aus, dass gegen den LASK Stammkräfte geschont werden. Im Tor könnte Talent Tommaso Martinelli (18) beginnen.