„Von erster bis zu letzter Sekunde katastrophal!“

Markus Schopp (LASK-Trainer): „Wir haben heute auch in dieser Höhe absolut verdient verloren. Es war ein Spiel, in dem wir gegen einen Gegner, der sich aktuell in einer ganz anderen Entwicklungsphase befindet, von der ersten Sekunde an gefühlt keinen Zweikampf gewonnen haben. Es gibt nichts zu beschönigen, man hat gesehen, dass einige Spieler qualitativ, aber auch vom Gesamtpackage her, an ihre Grenzen gestoßen sind. Dann kann man gegen so eine Topmannschaft auf diesem Niveau nicht bestehen. Wenn man sich die internationalen Auftritte anschaut, muss man ehrlich sagen, dann hat der LASK heuer international nichts verloren.“