Postler übersah Lkw: Schwerer Unfall auf Kreuzung

Beide Fahrzeuge wurden durch die Wucht der Kollision in ein Feld geschleudert, die Post flog aus dem Kastenwagen, verteilte sich am Straßenrand auf Feld und Straße. Der 44-Jährige wurde unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber „Europa 3“ in das Krankenhaus Ried geflogen. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt.