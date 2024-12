Ex-Bulle zeigte sich beeindruckt von den Talenten

„Es war ein richtig guter Fußball, den die Jungs von beiden Mannschaften zeigten“, hatte der Deutsche Freude an seiner Youth-League-Premiere heuer. Als er Salzburg 2015 in diesem Bewerb coachte, spielten heutige Stars in seinem Team: Konrad Laimer und Xaver Schlager lenkten das Mittelfeld, Dayot Upamecano hielt die Abwehr zusammen, Mergim Berisha stürmte. Kein Besuch im Stadion“Einen Quervergleich zur aktuellen Mannschaft zu ziehen, ist verdammt schwer. Wir wussten ja damals auch nicht, was dann passiert“, sagte der Deutsche, legte sich aber fest: „Ich glaube schon, dass der eine oder andere am Platz war, der in einer höheren Liga aufschlagen wird.“