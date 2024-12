„Daheim für meine Mia bin ich immer gut genug!“

Tamara Tippler ist zurück im Ski-Weltcup! Die 33-Jährige Steirerin will es als Mama noch einmal wissen, kommt mit neuem Material (Kästle) und tönt im Gespräch mit der „Krone“: „Bei der WM in Saalbach dabei zu sein, wäre der Obberhammer!“ Außerdem sprach sie über ihre Mia, die Entscheidung zurückzukehren und wie sie ihre Rollen als Mama und Profisportlerin unter einen Hut bringen will.