„Würde gern länger arbeiten, aber muss Kind holen“

„Ich würde eh gern länger arbeiten, aber um 12 Uhr muss ich das Kind abholen“ – das und ähnliches bekomme die Arbeiterkammer (AK) Oberösterreich in ihren Beratungen zu hören. Deren Präsident Andreas Stangl sieht einen Zusammenhang: „Die Teilzeitquote ist in den Bezirken am höchsten, in denen die Kinderbetreuungsplätze am wenigsten ausgebaut sind.“