Verletzter bei Lawinenabgang am Stubaier Gletscher

Derzeit Lawinenwarnstufe zwei in Tirol

In weiten Teilen Tirol herrscht derzeit in Regionen über 2200 Metern Höhe Lawinenwarnstufe zwei (von fünf). „In den letzten Tagen entstanden in hohen Lagen und im Hochgebirge Triebschneeansammlungen. Die frischen und älteren Triebschneeansammlungen sind vor allem an den Expositionen Nordwest über Nord bis Ost oberhalb von rund 2200 Metern teils störanfällig. Diese sind teils überschneit und damit nur schwierig erkennbar“, schildern die Experten vom Lawinenwarndienst Tirol.