Nun weihnachtet es schon überall in Oberösterreich

Spätestens am kommenden Wochenende wird die festliche Stimmung alle Menschen in Oberösterreich erreichen. Dafür sorgt ein reichhaltiges Angebot mit viel Adventstimmung. So fährt die größte Modelleisenbahn des Landes wieder in Gmunden, in Linz dreht Grottenbahn-Drache „Sebastian“ seine Runden zur Abwechslung in Ebelsberg am Eis, und in Lichtenberg wartet ein Weihnachtsmarkt im Märchenwald.