Stiftschank sucht nach zwölf Jahren neuen Pächter

In Zeiten wie diesen ist es aber gar nicht so einfach, eine derart große Gaststätte mit 250 Sitzplätzen im Innenbereich und noch einmal 100 Plätzen auf der Terrasse zu betreiben. Die Gesamtpacht beträgt pro Monat rund 5870 Euro. Dazu muss auch noch eine Kaution in der Höhe von 25.000 Euro hinterlegt werden.