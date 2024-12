Feuerwehr-Spitze wird einstimmig abberufen

Am Donnerstagabend bricht der Gemeinderat in Marchtrenk einstimmig den Stab über dem Kommando der städtischen Feuerwehr. Das sickerte nach dem zweieinhalbstündigen Sonder-Stadtrat vom Montagabend durch. Die Experten der Agentur KPMG hatten die Buchprüfung der Florianijünger vorgestellt. Vorwürfe, dass mit den Finanzen „Schindluder“ getrieben worden sein soll, seien nicht entkräftet worden. Beim Sonderstadtrat mit allen Fraktionsobleuten – SPÖ, FPÖ, ÖVP, Grüne und MFG – sei beschlossen worden, gemeinsam das Amtsenthebungsverfahren am Donnerstag einzuleiten.