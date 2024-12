Geschäftslage trist, Salzburg investitionsfreudig

Wien und Salzburg schauen am positivsten nach vorne

Im Bundesländer-Vergleich schätzten die Tiroler Unternehmen (63 Prozent) ihre Geschäftslage überwiegend positiv, in Niederösterreich großteils negativ ein. In den kommenden sechs Monaten wollen Unternehmen in Wien und Salzburg (jeweils rund 15 Prozent) am ehesten investieren. Für Tirol, Oberösterreich und das Burgenland erwartet EY einen Investitionsrückgang.