Syriens schwere Erblast aus 1920

Die mit den Schiiten glaubensverwandten Alawiten bildeten die untere, oft diskriminierte Minderheit. Die Franzosen boten ihnen den Aufstieg in der Armee, weil sie verlässlich waren. So sind bis heute Alawiten in der Armee überrepräsentiert – Luftwaffengeneral Assad-Vater putschte sich an die Macht.