Karten gewinnen und eine Legenden-Rückkehr erleben

„Steirer men san very good“ am Steirerball

Nun wird auch noch eine weitere Überraschung bekanntgegeben: Nach 14 Jahren Pause ziehen die legendären Stoakogler wieder in den Festsaal ein. 2011 hatten sie sich im Rahmen ihrer Abschiedstournee mit der inoffiziellen steirischen Landeshymne, „Steirer men san very good“, mit einem fulminanten Auftritt beim ersten Steirerball in die Pension verabschiedet. „Was für eine Sensation: Der Steirerball machts möglich – wir freuen uns sehr, dass die Stoanis nach so vielen Jahren zurückkehren“, sagt Andreas Zakostelsky, Obmann des Vereins der Steirer in Wien und Ballveranstalter. Gemeinsam mit über 30 Harmonikaschülern aus dem Stoani Haus der Musik und den Edlseern werden sie bei der Eröffnung zu sehen sein.