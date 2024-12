Eistaschen mit Ben & Jerry’s gewinnen!

Der Winter ist da, und Ben & Jerry’s bringt die perfekte Begleitung für gemütliche Sofamomente. Die neue Sorte Spectacu-love ist eine Liebeserklärung an alle Eisfans und sorgt für weihnachtliche Stimmung in jedem Becher. Mit Sweet Cream Eiscreme, knusprig-karamellisierten Cookie-Chunks und soften Cookie-Swirls trifft cremige Textur auf keksigen Crunch – ein Geschmackserlebnis, das man so schnell nicht vergisst.