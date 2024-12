Silberberger tauscht Trainerkappe für Cowboyhut

Mit ein, zwei Bier stießen Admiras Kader, Trainer und Staff auf der Heimreise aus Kapfenberg auf den Gewinn der Winterkrone in der zweiten Liga an. „Recht viel mehr ließ die kurze Strecke nicht zu“, lächelte Trainer Thomas Silberberger, „die Auswärtsfahrten mit Wattens dauerten länger, da blieb mehr Zeit zum Feiern.“ Speziell im Meisterjahr 2018/19. Diesen Triumph will Silberberger in dieser Saison mit der Admira wiederholen.