Familienvater täuscht Tod vor, zieht zu Geliebter

Ende Oktober informierten kanadische Behörden die Cops in Wisconsin, dass Ryans Borgwardts Pass am 13. August an einem kanadischen Grenzübergang gescannt wurde. Mitte November wandte sich Watertowns Sheriff Mike Podoll an die Öffentlichkeit: „Wir glauben, dass Borgwardt lebt. Wir haben herausgefunden, dass er im Jänner eine hohe Lebensversicherung auf sich abgeschlossen, einen Gutschein für ein Flugticket gekauft und Geld aus seinem Business auf eine ausländische Bank überwiesen hat.“ Dazu hatte der verheiratete Mann monatelang über eine geheime E-Mail-Adresse mit einer Frau in Usbekistan kommuniziert.