AfD-Spitze nominiert Weidel als Kanzlerkandidatin

Alice Weidel sieht in den aktuellen Umfragewerten der AfD einen Regierungsauftrag und rechtfertigt damit ihre Kanzlerkandidatur. Mit 18 bis 19 Prozent in bundesweiten Umfragen positioniert sich die AfD derzeit hinter der Union, die 32 bis 33 Prozent erreicht. Trotz dieser Zahlen bleibt Weidels Kandidatur weitgehend symbolisch, da im Bundestag keine Mehrheit für eine AfD-geführte Regierung absehbar ist. In Deutschland herrscht, ähnlich wie in Österreich gegenüber der FPÖ, parteiübergreifender Konsens, eine Koalition mit der AfD auszuschließen. Alle etablierten Parteien lehnen eine Zusammenarbeit mit der rechtspopulistischen AfD kategorisch ab.