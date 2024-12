Salzburgs Krise ist so unerwartet wie die von City

„Freitag Abend habe ich es gehört – 2015.“ Trainer Robert Klauß zeigt sich bestens informiert, was Rapids letzten Sieg in Salzburg betrifft. Welcher 3416 Tage zurückliegt, vor über neun Jahren dank eines 2:1 glückte. Seitdem unternahm Grün-Weiß in der Liga in der Mozartstadt 16 Anläufe. Bilanz: 3 Remis, 13 Niederlagen, 12:31-Tore.