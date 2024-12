Neue Nebenwirkung: Paracetamol plötzlich riskant?

In Österreich betrug der Umsatz im Markt für Schmerzmittel im Jahr 2024 rund 146,70 Mio. Euro – Tendenz steigend. Paracetamol gehört zu den meistgekauften Schmerzmitteln in Österreich und findet sich in nahezu jedem Haushalt. Nun sorgt eine Neuentdeckung einer Nebenwirkung des beliebten Schmerzmittels für Wirbel.