„Wird ein Spektakel!“ Kriechmayr rast allen davon

Kriechmayr mit Reserven

Kriechmayr machte keine große Sache aus seiner Bestzeit, nur das Rennen am Freitag zähle. Er sei auch nicht hier, um Spaß zu haben. „Ich möchte schnell sein. Ich muss das Herz in die Hand nehmen und das werde ich versuchen.“ Der 33-Jährige hat im Training noch nicht alle Register gezogen, das will er aber auch bei der Konkurrenz gesehen haben. „Odermatt, so wie ich ihn beobachtet habe, hat auch noch nicht alle Karten auf den Tisch gelegt.“