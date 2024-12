Duell der Comeback-Ladys: Vonn   fordert Ortlieb 

Die weltbesten Speed-Damen starten zwar erst am 14. und 15. Dezember mit einer Abfahrt und einem Super-G in Beaver Creek in ihre Weltcupsaison. Dennoch dürfen sich die Skifans bereits an diesem Wochenende über ein echtes Highlight freuen: In Copper Mountain kommt es zum Renncomeback von gleich zwei Speedqueens.