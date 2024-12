Bevölkerung immer älter – Frauen auf Rekordhoch

So zeigt sich, dass es einen Höchststand der in Tirol lebenden Personen gibt. Mit 775.970 waren es mit Stand 1. Jänner 2024 um 4666 mehr als noch vor einem Jahr. Heruntergebrochen auf die einzelnen Bezirke ist mit Ausnahme von Lienz (Minus 13) ein Zuwachs zu verzeichnen. Das größte Plus gab es im Bezirk Innsbruck-Land mit 1380.