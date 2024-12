Budget: Doch mit Steuererhöhung?

Was sich in Österreich mit der geplanten „Zuckerl-Koalition“ abspielt, haben die Niederlande schon hinter sich: Dort sind gar vier Parteien in einer Koalition. Weil man sich nicht einigen konnte, wählte man einen Parteifreien zum Regierungschef, den Rechtsaußen Wilders wollte man nicht (ähnlich wie bei uns Kickl), also gab es zwar kein Amt für ihn, aber er zieht im Hintergrund die Fäden. Diese Vierer-Koalition ist wie ein Wackelpudding, jeden Tag in Gefahr gekippt zu werden.